Toni Kroos met en garde le Real Madrid, Memphis Depay est prêt à tout pour partir au Barça

«Nous manquons de constance»

La Casa Blanca fait les gros titres en Espagne. Le journal Marca nous livre une interview exclusive de Toni Kroos. L'Allemand met clairement en garde son équipe, qui est irrégulière depuis le début de saison. « Si nous voulons gagner des choses, il faut nous améliorer », a-t-il affirmé. Avant d'ajouter : « nous manquons de constance, on fait deux bons matchs, et ensuite un mauvais.» Mais le milieu du Real Madrid a aussi montré une grande confiance en son coach : « Zidane trouvera la solution ».

Depay veut partir en janvier

En Catalogne, on parle mercato dans la presse. Memphis Depay ferait le forcing pour venir au Barça, et ce dès cet hiver. En effet, selon Mundo Deportivo, il mettrait la pression sur l'OL pour partir en janvier, contre 5 ou 6 M€, plutôt que de venir libre à la fin de la saison. Cependant comme l'explique le journal, le Barça devra vendre, ou au moins prêter des joueurs pour faire de la place pour le Néerlandais. Ce dernier aurait déjà trouvé un accord avec le club blaugrana, pour un contrat de 4 ans. Affaire à suivre...

Le retour de Maguire

En Angleterre, l'équipe nationale jouait hier contre la République d'Irlande, en match amical. Et les Three Lions n'ont fait qu'une bouchée de leur adversaire du jour, victoire finale 3 buts à 0 ! Une victoire «facile», résume ainsi le Daily Mirror. Et c'est Harry Maguire qui a mené les siens, en ouvrant le score à la 18e minute, lui qui avait été exclu de la sélection. Un retour en grâce donc pour le défenseur de Manchester United. C'est ce que note le Daily Express ce vendredi. Quelques mois après la polémique de son arrestation, il revient donc en joueur modèle.