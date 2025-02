Reims : le constat terrible de Diouf après la gifle face à Monaco

Ce vendredi soir, l’AS Monaco n’a laissé aucune chance à Reims (3-0) grâce à un triplé de Mika Biereth. Avec cette nouvelle défaite, la formation rémoise continue de s’enfoncer dans le fond du classement avec une cinquième défaite de suite en Ligue 1. Plus globalement, Reims n’a plus gagné depuis plus de 2 mois et se rapproche dangereusement de la relégation.

Au micro de DAZN, le portier Yehvann Diouf, encore bon ce soir malgré la défaite, a tenu un discours réaliste. «Le score sévère ? Par rapport à ce qu’on a montré non. Après, c’est notre troisième match à l’extérieur en une semaine. Ça joue énormément. On a essayé de mettre de l’intensité, mais on n’avait pas les jambes. On est tombé sur meilleur que, nous aussi, il faut le dire. Le score est logique. On joue un championnat différent de celui de Monaco, on va devoir se battre face aux concurrents et ça commence dès la semaine prochaine.»