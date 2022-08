Le PSG s'attaque à N'Golo Kanté !

La suite après cette publicité

Un vrai casse-tête. Alors que le Mondial 2022 approche, Didier Deschamps doit commencer à s'inquiéter. En effet, plusieurs titulaires au milieu de terrain sont dans une situation difficile. Il y a tout d'abord Paul Pogba, blessé et empêtré dans un conflit familial avec son frère Mathias. Une affaire exposée sur la place publique où le nom de Kylian Mbappé a été cité. Le sélectionneur national doit également gérer le dossier N'Golo Kanté. Ces derniers mois, l'ancien joueur de Leicester City a enchaîné les blessures.

Ses blessures font réfléchir Chelsea

Et c'est avec un nouveau pépin physique qu'il a débuté cet exercice 2022-23. Touché lors du derby de Londres face à Tottenham le 14 août dernier (2-2), Kanté a été victime d'une lésion à l'ischio de la cuisse droite. Un coup dur pour Thomas Tuchel qui a parlé d'une indisponibilité d'au moins un mois. Une mauvaise nouvelle aussi pour Deschamps alors que les Bleus doivent se retrouver début septembre. Handicapé par les soucis physiques, N'Golo Kanté, indispensable sur le pré, commence à poser question chez les Blues. En fin de saison dernière, Tuchel avait évoqué son cas.

L'Allemand avait encensé le Français, tout en indiquant qu'il devrait être au top de sa forme car il avait manqué trop de matches l'an passé. Malheureusement, il est à nouveau forfait pour plusieurs semaines. Ce qui n'arrive pas au meilleur moment puisque sa direction commence à se poser des questions à son sujet. En effet, le champion du monde 2018 arrive à un tournant de son aventure à Chelsea puisqu'il est en fin de contrat dans un an, soit en juin 2023. Mais Thomas Tuchel n'a pas écarté la possibilité que Kanté ne soit pas prolongé.

Le PSG se tient prêt

« Est-ce que le bilan de ses blessures aura une incidence sur sa situation contractuelle ? Oui. Vous devez considérer tout ce qui est sur la table. Et sur la table se trouve son potentiel, sur la table se trouve son influence et sa qualité. Mais sur la table, bien sûr, son âge, son salaire et son taux de blessures, bien sûr. À partir de là, vous construisez une image globale et essayez de trouver une solution.» Une sortie médiatique qui n'est visiblement pas passée inaperçue en France. D'après le Times, le PSG surveille de près la situation de Kanté.

Ce n'est pas la première fois que l'international tricolore est lié au club de la capitale. Mais cette fois-ci, la porte n'est pas totalement close pour le joueur âgé de 31 ans. Le club français aimerait tirer avantage de sa situation contractuelle pour le recruter. Paris a donc commencé à tâter le terrain et n'hésitera pas à s'attaquer au milieu tricolore pour le déloger de Chelsea. Ce sera a priori pour l'an prochain puisqu'on imagine mal les Blues le vendre cet été. Récupérer le champion du monde libre serait un sacré coup pour le PSG.