Le PSG fustige la stratégie du camp Mbappé

Le cas Kylian Mbappé continue de donner des maux de têtes au Paris Saint-Germain. Parti librement cet été, l’attaquant de l’équipe de France réclame 55 millions d’euros d’impayés au club francilien, qui n’abdique pas face à la situation. Condamné à payer par plusieurs instances sportives, le PSG souhaiterait désormais porter l’affaire devant les prud’hommes comme le révèle L’Équipe.

La suite après cette publicité

Estimant avoir plus de chances devant une commission éloignée du sport, le club parisien croit en ses chances et s’étonne même que le clan Mbappé n’ait pas eu recours à ce biais-ci. «Il y a un CDD signé, homologué, exécuté et où le joueur n’est pas payé. C’est d’une banalité affligeante», a par ailleurs expliqué l’avocate du joueur du Real Madrid hier dans L’Equipe, concernant la situation autour de cette bataille juridique. La sérénité règne donc dans les deux camps, affaire à suivre…