Amical : le FC Nantes démarre bien sa préparation en étrillant le Stade Nyonnais

Si certains clubs français ont déjà commencé leur préparation estivale comme le Paris Saint-Germain, d'autres retrouvaient les pelouses ce week-end. En plein stage du côté d'Annecy-le-Vieux, le FC Nantes défiait ce samedi le Stade Nyonnais (Suisse). Et les hommes de Christian Gourcuff ont fait fort pour leur premier match amical puisqu'ils se sont imposés 6-0.

Après l'ouverture du score de Marcus Coco (6e), Andrei Girotto se chargeait du but du break (15e) avant une réalisation de Ludovic Blas peu de temps avant la pause (43e). Randal Kolo-Muani inscrivait ensuite le quatrième but des Canaris (57e), tandis que Samuel Moutoussamy se chargeait du cinquième (60e). Renaud Emond participait également à la fête à la 69e minute pour le 6-0. Une belle première victoire pour le FC Nantes qui défiera ensuite Anderlecht (25 juillet) et Charleroi (1er août).