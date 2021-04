FC Barcelone : Joan Laporta va proposer un incroyable contrat à Lionel Messi

La suite après cette publicité

C'est le dossier qui paralyse la planète foot en ce moment. Lionel Messi va-t-il prolonger l'aventure à Barcelone ? Le contrat du numéro 10 du Barça expire en juin, et on assiste peut-être à ses dernières rencontres sous la tunique blaugrana, qu'il défend depuis presque 20 ans. La situation financière du club catalan fait qu'il sera impossible de lui proposer les émoluments qu'il touche actuellement, et Joan Laporta va devoir se montrer imaginatif.

L'arrivée du sulfureux avocat catalan à la tête du club a déjà été perçue comme un sacré pas en avant, puisqu'il était, de loin, le candidat le plus proche du clan Messi. Autre point positif, du moins si on se fie à ce qui se dit outre-Pyrénées : Lionel Messi ne cherche pas forcément un énorme contrat, et priorise un projet sportif cohérent et ambitieux. Mais il faudra tout de même proposer de jolies sommes...

Un contrat à vie pour Messi

Et le clan Laporta a trouvé son idée : un contrat à vie au Barça pour Lionel Messi ! C'est ce qu'explique le quotidien AS. Le club va ainsi proposer au joueur un contrat qui le liera au club jusqu'à bien après la fin de sa carrière sportive. Lier la marque Messi à la marque Barça, résume le journal. Ce qui permettrait au club de pouvoir échelonner le payement du salaire total du joueur sur de nombreuses années, en plus d'être un axe de développement marketing intéressant. Une fois qu'il raccrochera les crampons, il pourra avoir un rôle d'ambassadeur du club, entre autres.

Un peu comme le contrat de LeBron James avec l'équipementier Nike, qui rapportera au basketteur américain un milliard de dollars. Les négociations entre les deux parties pourraient bientôt démarrer, et ce même avant l'arrivée du père du joueur, qui fait aussi office d'agent de son fils, à Barcelone. Du côté du club, on est certain que la décision sera prise bien avant la fin de la saison. On ne devrait donc plus trop attendre pour enfin savoir de quoi sera fait l'avenir de Messi...