Le FC Barcelone est prêt à tout offrir à Ansu Fati

La saison d'Ansu Fati avait plutôt bien commencé. Très vite, la pépite de 18 ans s'est imposée comme un élément incontournable des compositions de Ronald Koeman, et avait même démarré en tant que titulaire en sélection espagnole lors de la dernière trêve internationale. Il fait partie de ces rares joueurs dont la place dans le onze du Barça ne souffre d'aucune contestation possible. Malheureusement, une blessure au ménisque est passée par là et on ne devrait pas le revoir sur les pelouses avant février 2021...

Dans le même temps, un peu à l'image de Mbappé et de Neymar à Paris, le dossier Fati commence à devenir de plus en plus périlleux, au fur et à mesure que les semaines avancent. Si le joueur issu de La Masia n'a vraisemblablement pas envie de quitter son club formateur, son contrat expire en 2022 - assez rapidement donc - et plusieurs clubs, comme Manchester United, sont prêts à tout pour se l'offrir.

Un nouveau salaire et une nouvelle clause

Comme l'explique le quotidien Marca, le FC Barcelone a cependant bien avancé dans les négociations pour offrir un nouveau contrat à l'Espagnol et sécuriser son avenir au club. Les deux parties négocient un deal avec une date d'expiration plus lointaine, et surtout, un nouveau salaire à la clé, plus en accord avec son nouveau statut au sein de l'équipe. Récemment, des clubs lui avaient proposé un salaire de 10 millions d'euros annuels, et si le FC Barcelone est en extrême difficulté financière, il compte bien faire des efforts et des sacrifices pour contenter le joueur.

Sa clause libératoire de 400 millions d'euros pourrait aussi être revue à la hausse. Toujours selon le média, c'est plutôt bien parti pour que l'accord soit rapidement signé. Il devra cependant être validé par la direction qui remportera les élections présidentielles du 24 janvier, ce qui ne devrait a priori pas être un souci tant tout le monde est unanime sur un fait de l'autre côté des Pyrénées : Ansu Fati est l'avenir du Barça.