PSG, Portugal : Gonçalo Ramos face à son premier défi de taille

Ce soir, le Portugal affronte la surprenante sélection du Luxembourg, troisième du groupe J, à égalité avec la Slovaquie (10 points) et à cinq longueurs du leader portugais. Auteur d’un parcours sans faute (5 matches, 5 victoires, 15 buts marqués, 0 encaissé), la Seleção das Quinas peut faire un très grand pas vers l’Euro 2024 en cas de succès ce soir. Mais cette rencontre pourrait également permettre à Gonçalo Ramos (22 ans) de lancer enfin sa saison.

En quelques mois, il a vu son statut de titulaire indiscutable en club et en sélection être sacrément bouleversé. Prêté au Paris Saint-Germain avec une option d’achat quasi obligatoire de 65 M€ (80 M€, bonus compris), l’ancien attaquant de Benfica a changé de dimension, avec les inconvénients que cela comporte. Recruté pour servir de point d’ancrage, le Portugais n’a toujours pas trouvé le chemin des filets et doit désormais composer avec une concurrence bien plus importante qu’à Lisbonne. Avec les Rouge et Bleu, il a disputé trois matches, mais le dernier, face à l’Olympique Lyonnais, il l’a démarré sur le banc, Luis Enrique préférant aligner Marco Asensio en pointe.

Ramos doit jouer des coudes

Un choix tactique inattendu, mais qui s’est avéré payant, tant l’Espagnol s’est montré tranchant face aux Gones. Malheureusement pour l’ancien Merengue, il est sorti blessé face à la Géorgie (7-1) et pourrait manquer plusieurs semaines de compétition. Un pépin physique qui pourrait profiter à Ramos pour retrouver une place de titulaire et tenter enfin de débloquer son compteur but… À moins qu’un certain Randal Kolo Muani, recruté au tout dernier moment, ne vienne changer la donne. En sélection, même combat. Les médias portugais n’ont pas manqué de souligner que l’ancien Benfiquista est passé de titulaire au Mondial 2022 à remplaçant en 2023. C’est simple, depuis son retour du Qatar, Gonçalo Ramos n’a plus été aligné dans le onze de départ portugais. Cristiano Ronaldo suspendu (accumulation de cartons jaunes), Ramos devrait donc avoir sa chance ce soir. « Cristiano a reçu un carton jaune, Cristiano a tout donné pendant 90 minutes et Gonçalo Ramos aura une très bonne chance lors du deuxième match », a annoncé le sélectionneur lusitanien Roberto Martinez.

Une petite délivrance pour le natif de Lisbonne, qui a soif de temps de jeu. « Je m’adapte à tous les systèmes, tant que je joue. Comme je l’ai dit, c’est un grand test de confiance, mais jusqu’au match de demain (aujourd’hui, ndlr), personne ne sait qui jouera. J’espère que ce sera comme l’a dit l’entraîneur. Je pense qu’ici, en équipe nationale, nous devons tous respecter les minutes que nous obtenons et ce qui se passe, car seuls 11 des 24 membres de l’équipe jouent. Ils sont tous titulaires dans leur club, mais ils arrivent ici et seuls 11 d’entre eux jouent. Nous devons respecter cela, l’occasion se présentera pour tout le monde », a-t-il confié hier en conférence de presse. Combatif sans faire de vagues, Gonçalo Ramos découvre enfin la concurrence du très haut niveau. Reste maintenant à savoir comment il y fera face.