RC Lens : Loïs Openda s’offre le triplé le plus rapide de l’histoire de Ligue 1

En déplacement sur la pelouse de Clermont, le Racing Club de Lens a l’occasion de recoller au podium avant les échéances de l’AS Monaco et de l’Olympique de Marseille. Une rencontre qui a parfaitement débuté pour les hommes de Franck Haise, rentrant au vestiaire avec trois buts d’avance. Les trois réalisations ont d’ailleurs été inscrites par un seul homme : Loïs Openda. L’attaquant international belge s’est offert un triplé juste après la demi-heure de jeu : d’abord en trompant Diaw entre ses jambes dans un angle fermé (31e), avant d’être servi par Thomasson, à la suite d’une glissade de Gonalons (33e).

Dans la foulée de l’engagement de l’adversaire, le Diable Rouge aux 6 sélections (2 buts) a ensuite été récompensé de son bon pressing pour éliminer le dernier rempart clermontois et envoyer le ballon dans le but. Avec ces trois buts en seulement 4 minutes et 42 secondes, le joueur de 23 ans bat, avec une petite seconde d’avance, l’ancien record détenu par le Lillois Matt Moussilou (contre le FC Istres, 8-0, en février 2005) et met à son nom le coup du chapeau le plus rapide de l’histoire de la Ligue 1. Comme un goût de Derby du Nord dans ce nouvel exploit.

