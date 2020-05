RC Strasbourg : Jean-Marc Kuentz intègre le staff de Laurey

Dans un communiqué officiel, le Racing Club Strasbourg a annoncé le retour Jean-Marc Kuentz au club, cette fois dans un rôle d’adjoint de Thierry Laurey. Ce dernier arrive en provenance du Stade Rennais où il faisait partie du staff de Julien Stéphan depuis un an et demi, remportant au passage la Coupe de France 2019. Il remplacera au pied levé David Ducourtioux, parti pour raisons familiales.

Figure emblématique du RCS entre 1980 et 2012, Jean-Marc Kuentz y a tout connu ou presque. Son retour était d’ailleurs dans les tuyaux depuis un moment. «Je retrouve mon club de cœur, a déclaré l’intéressé dans le communiqué. J’ai vécu de très belles expériences ces huit dernières années avec Sabri Lamouchi puis Julien Stéphan. Mais le Racing a toujours gardé une place énorme au fond de moi. C’est une magnifique opportunité qui se propose à moi. Je remercie le Président, François Keller et Thierry Laurey de me faire confiance et je ferai tout mon possible pour la leur rendre».