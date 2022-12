Coupe du Monde 2022, Équipe de France : Raphaël Varane, un retour taille patron

La suite après cette publicité

Le leader défensif des Bleus a effacé tous les doutes et mis tout le monde d'accord. Vice-capitaine de l'équipe de France de Didier Deschamps, Raphaël Varane a retrouvé la forme et tient bien la baraque depuis le début de la Coupe du Monde 2022 au Qatar, où les Tricolores affronteront le Maroc, mercredi (20 heures), pour une deuxième place en finale consécutive. Pourtant, il y a encore quelques jours, rien ne laissait présager que le défenseur de Manchester United pourrait tenir sa place dans ce Mondial, et encore moins qu'il y performerait.

Un Varane bien géré est monté en puissance au Qatar

Longtemps incertain pour la compétition qatarie, en raison d'une blessure aux ischio-jambiers contractée le 22 octobre dernier face à Chelsea en Premier League, le champion du monde 2018 a finalement bien été appelé par Didier Deschamps, et ce alors que le sélectionneur des Bleus avait expliqué qu'il ne prendrait aucun joueur n'étant à 100% de ses moyens. Mais tous les joueurs ne sont peut-être pas logés à la même enseigne. Difficile de dire que DD a fait le mauvais choix, même si le staff tricolore a aussi très bien géré son cas.

Rentré en jeu à la 75e minute face à l'Australie, un adversaire largement à la portée de la France, après avoir suivi un processus de reprise bien progressif (entraînement individuel puis retour avec le groupe le 19 novembre), Raphaël Varane a été titularisé face au Danemark (2-1, 75 minutes de jeu) en phase de poules. L'ancien du Real Madrid, auteur d'une prestation correcte, semblait tout de même clairement manquer de rythme. Ce qui s'est confirmé dans ses 75 minutes disputées face à la Tunisie, même s'il n'a pas été aidé par un collectif globalement très fébrile. Ses prestations face à la Pologne (3-1) puis l'Angleterre (2-1) ont confirmé qu'il ne cessait de monter en puissance au Qatar, faisant peu à peu disparaître les interrogations et les critiques à son égard.

Un élément essentiel au vestiaire des Bleus

Mais en tant que vice-capitaine du groupe France, Raphaël Varane ne peut pas se contenter d'être un simple leader sur le pré. Il doit également prendre ses responsabilités dans le vestiaire et savoir trouver les mots juste pour tirer l'équipe de France vers le haut. C'est ce qu'il a fait avec brio à la mi-temps du 8e de finale contre la Pologne, en poussant une gueulante. «On était un peu moins dans le match contre la Pologne (1-0 à la pause, NDLR), a-t-il raconté en conférence de presse. Peut-être parce que c'était le début d'une nouvelle compétition. J'ai senti que l'équipe avait besoin d'être reboostée, de montrer de la solidarité, de la détermination, de moins cogiter. J'avais besoin de l'exprimer. Ce n'est pas quelque chose que j'ai travaillé. C'est aussi ce qu'on attend de moi. S'il y a besoin, je le fais, s'il y a besoin de calmer, je le ferai. C'est ma façon d'être. S'il y a besoin, je suis là et j'ai toujours assumé ma part de responsabilités. Il y a des moments difficiles dans une compétition. Sur le terrain, il faut parfois rebooster. »

Au-delà de son discours fédérateur, Raphaël Varane est clairement un cadre du vestiaire de Didier Deschamps, de par son expérience, son vécu et l'aura qu'il dégage auprès de ses plus jeunes coéquipiers. Un rôle de pilier à assumer auprès d'Olivier Giroud, d'Hugo Lloris ou encore d'Antoine Griezmann dont il a pleinement conscience, comme il l'a fait savoir face aux médias. « On se connaît très bien, on sait fonctionner ensemble. On a pas mal de vécu et d'expérience. On essaye de transmettre ça au groupe. On essaye de guider l'équipe, en termes d'état d'esprit, de mentalité, de transmettre les messages du coach. On le connaît très bien, on sait dans quelle direction on doit aller. On essaye de communiquer, d'échanger, de rebooster s'il y a besoin pendant les moments difficiles, de transmettre notre calme, notre sérénité dans les matchs à enjeux. On est dans notre rôle, c'est aussi ce que le coach attend de nous. » Face au Maroc, mercredi, Varane, qui n'a d'yeux que pour une 3e étoile, aura l'occasion de rappeler qu'il est bel et bien indispensable à l'équipe de France.

