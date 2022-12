CdM 2022, France : Raphaël Varane a poussé une gueulante

La suite après cette publicité

Hier après-midi, l’équipe de France a validé son ticket pour le troisième quart de finale de Coupe du Monde consécutif après son succès face à la Pologne (3-1). Une première dans l’histoire des Bleus. Pourtant, à la mi-temps de ce huitième de finale, alors que les Tricolores menaient 1-0, il y a eu plusieurs mises au point, dont ce coup de gueule de Raphaël Varane.

«On est en huitièmes de finale de Coupe du monde, on vit un rêve, mais ce rêve peut s'arrêter à tout moment si on continue comme ça. (...) On ne fait pas les efforts les uns pour les autres, on ne se replace pas comme il le faut. Je ne vise personne, je pense à tout le monde, les gars. Il faut montrer autre chose», a-t-il déclaré, selon des propos relayés par L'Équipe. Un coup de gueule qui a visiblement porté ses fruits.