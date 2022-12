France - Pologne : les compositions probables

La suite après cette publicité

C'est le grand jour. Cet après-midi, à 16h, la France défie la Pologne afin de décrocher un billet pour les quarts de finale de cette Coupe du Monde 2022. S'il y a eu cette défaite face à la Tunisie, qui s'explique notamment par le chamboulement effectué par Didier Deschamps dans son effectif, les Bleus ont impressionné lors de leurs deux premières sorties et ont confirmé leur statut de favori auprès des parieurs, avec de grandes chances de signer ce back to back en Coupe du Monde.

S'il y a quelques doutes sur le secteur offensif, les individualités répondent présent en attaque, avec un bon Griezmann au coeur du jeu et un Mbappé décisif. Le groupe semble aussi plutôt soudé. En face, ce fut un peu plus dur, et la Pologne est passée in-extremis, terminant à égalité de points avec le Mexique dans le groupe C, et un but mexicain supplémentaire face aux Saoudiens aurait expédié la bande de Robert Lewandowski à la maison.

Du classique des deux côtés

Pour ce premier duel éliminatoire du Mondial, Didier Deschamps ne devrait pas faire de fantaisie. Hugo Lloris sera donc dans les cages, protégé par Dayot Upamecano et Raphaël Varane. Sur les flancs, pas de surprise non plus, avec Théo Hernandez à gauche et Jules Koundé à droite. Dans l'entrejeu, place à un duo composé d'Adrien Rabiot et d'Aurélien Tchouaméni, avec Antoine Griezmann positionné légèrement devant le Turinois et le Madrilène. Sur les ailes, on retrouvera Kylian Mbappé et Ousmane Dembélé, avec Olivier Giroud en référence offensive.

En face, ça sera aussi du classique. Wojciech Szczęsny devra se montrer solide sur sa ligne, avec une arrière-garde composée de Matty Cash, Kamil Glik, Jakub Kiwior et Bartosz Bereszyński. Autre ligne de quatre, au milieu cette fois, avec un joueur bien connu en France qu'est Grzegorz Krychowiak, épaulé par Krystian Bielik. Le Lensois Przemyslaw Frankowski et le Napolitain Piotr Zieliński joueront sur les côtés, et devant, on aura ce duo composé d'Arkadiusz Milik et de Robert Lewandowski, capable de faire mal aux Bleus.

