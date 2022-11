Coupe du Monde 2022, Équipe de France : l'épineux cas Raphaël Varane pose question

Didier Deschamps marche sur des oeufs. Comme tous les autres sélectionneurs, l'entraîneur français craint de perdre des joueurs sur blessure durant cette Coupe du Monde. Et depuis quelques semaines, DD fait face à une terrible hécatombe. N'Golo Kanté, Paul Pogba, Presnel Kimpembe, Christopher Nkunku et Karim Benzema ont dû déclarer forfait. Ils ont été rejoints mardi par Lucas Hernandez, touché après seulement dix minutes de jeu face à l'Australie. Un coup de massue sur la tête de Deschamps, qui va devoir bricoler pour le poste de latéral gauche en cas de problème (blessure ou suspension) de Theo Hernandez, le seul arrière-gauche de métier dans l'équipe.

Mais le technicien tricolore a déjà une idée en tête puisqu'il a testé Eduardo Camavinga à ce poste. Malgré tout, certains observateurs estiment qu'il aurait dû prendre 26 joueurs et un latéral gauche supplémentaire connaissant la fragilité de Lucas Hernandez. Pour sa défense centrale, le champion du monde 98 a prévu large au moment de faire sa liste. En effet, il a appelé plusieurs centraux, à savoir Axel Disasi (il a remplacé Kimpembe suite à son forfait), Ibrahima Konaté, Jules Koundé (qu'il utilise comme latéral droit, ndlr), William Saliba, Dayot Upamecano et Raphaël Varane.

Il n'a plus joué de match officiel depuis le 22 octobre

Concernant ce dernier, des doutes existent depuis le 22 octobre dernier. Ce jour-là, l'ancien du Real Madrid s'est blessé aux ischio-jambiers lors du match opposant Manchester United à Chelsea. À moins d'un mois de l'ouverture du Mondial au Qatar, ce pépin physique arrivait au pire moment. Malgré les incertitudes, DD a décidé de le convoquer. Un gros risque, surtout quand on voit ce qui est arrivé à Lucas Hernandez, qui avait repris la compétition avec le Bayern Munich début novembre. Ces dernières semaines, le défenseur mancunien de 29 ans a donc travaillé d'arrache-pied pour se retaper physiquement. Il s'est entraîné à part un long moment avant de retrouver les séances collectives samedi dernier.

Didier Deschamps avait même indiqué qu'il était apte pour démarrer face à l'Australie mardi. Mais c'est finalement du banc qu'il a assisté à la victoire des Bleus (4-1) et à la bonne prestation du duo Konaté-Upamecano, aligné dans l'axe. Varane, lui, a eu quelques minutes de jeu mercredi à l'occasion du match amical entre les remplaçants tricolores et Al-Markhiya. Le défenseur a tenu sa place sans problème. Un bon test pour connaître son état de forme. Rassuré, le staff des Bleus l'a malgré tout aligné avec les remplaçants lors des oppositions pendant l'entraînement de jeudi. Un entraînement au cours duquel il a longuement échangé avec Deschamps selon Le Parisien. Ce vendredi, le sélectionneur a d'ailleurs été interrogé sur le joueur de MU. Ses propos sont relayés par RMC Sport.

DD n'exclut pas de l'aligner face au Danemark

«Il aurait pu jouer le premier match. Il était apte. Ce n'est pas la séance d'hier qui va changer beaucoup de choses. Il n'est pas moins apte ou plus pour le deuxième. Après, ce sont des choix qui peuvent être liés à l'expérience... Lui en a, c'est certain. Il faut qu'il soit prêt dans sa tête et son corps. Je sais qu'il l'est. Je prendrai la décision par rapport à ça, surtout». DD pourrait donc reconduire la charnière Konaté-Upamecano, qui a donné satisfaction, ou alors lancer dans le grand bain Varane, qui n'a plus joué de match officiel depuis un mois. Un choix cornélien, d'autant qu'il y a toujours un risque de rechute.

La gestion de son cas est donc épineuse. Mais ce qui est certain, c'est que le défenseur est un élément essentiel à ses yeux et à ceux de son capitaine Hugo Lloris, qui ne lâche pas son coéquipier. « Au sein du groupe il amène sa sérénité, son calme, son expérience. C'est une force tranquille. Il amène sa voix dans le vestiaire, c'est un leader, ça fait des années qu’il est présent, il a un rôle très important au sein des Bleus. Quand il y a des matchs importants comme demain, on a besoin de toutes nos forces. On le sent bien malgré la blessure qu'il a connue et la frayeur de rater un mondial. Il est là, serein et prêt à aider l'équipe. C'est une bonne chose de l'avoir avec cet état d’esprit. On le sent prêt à se battre avec cette équipe». Varane, comme DD et les Bleus, seront fixés demain.