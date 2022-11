Coupe du Monde 2022, Équipe de France : Didier Deschamps étudie une étonnante piste au poste de latéral gauche

La suite après cette publicité

Un casse-tête. Avant même le début de la Coupe du Monde, Didier Deschamps a dû composer avec divers forfaits. Le sélectionneur tricolore a dû faire sans N'Golo Kanté, Paul Pogba ou encore Presnel Kimpembe. Une infirmerie bleue qui a continué de se remplir par la suite puisque Karim Benzema a déclaré forfait samedi. Lucas Hernandez, lui, a dû renoncer après s'être blessé lors du match face à l'Australie après seulement dix minutes passées sur le pré. Un coup dur pour les champions du monde 2018. D'autant que Didier Deschamps n'a pas beaucoup de solutions pour le remplacer.

Mardi soir, il a logiquement fait entrer Theo Hernandez. Le joueur de l'AC Milan a livré une belle prestation et a montré qu'on pourrait compter sur lui au Qatar. Mais DD doit prier et compter sur sa fameuse chance pour qu'il n'arrive rien au latéral gauche lombard. En cas de nouveau pépin physique ou de suspension, Deschamps et son staff seraient très embêtés, car il n'y a pas d'autre latéral gauche de métier dans le groupe sélectionné actuellement. En effet, DD avait estimé qu'il n'était pas nécessaire de prendre un joueur supplémentaire à ce poste, car il comptait sur les frères Hernandez.

Camavinga en solution de remplacement

Mais il aurait peut-être dû être plus prudent en prenant 26 joueurs, connaissant les antécédents de Lucas, souvent blessé ces derniers temps. Ferland Mendy, capable de jouer des deux côtés, ou Lucas Digne auraient pu être du voyage. Malgré tout, le pragmatique DD assume ses choix. Mardi, il a confié : «je trouverai d'autres solutions. Mais bon... Si on veut être tranquilles, il faut prendre trente-trois joueurs, avec tous les postes triplés... Il y a Theo qui est là, et puis après il y aura d'autres alternatives.» Rapidement, on a pensé à Adrien Rabiot, qui avait dépanné à ce poste dans une défense à cinq lors de l'Euro 2020, organisé en 2021 en raison de l'épidémie de covid-19.

Mais c'est un autre joueur sur lequel pourrait s'appuyer le staff tricolore cette fois-ci s'il devait arriver malheur à Theo Hernandez. Hier, lors de l'opposition entre les joueurs remplaçants face à l'Australie et l'équipe d'Al-Gharafa, Eduardo Camavinga a été testé à ce poste. Gaucher, le milieu de terrain, buteur hier, est une sérieuse alternative à laquelle pense Didier Deschamps selon Le Parisien. Arrière-gauche une partie du match, il a terminé ailier droit ensuite. Pour son premier Mondial, le joueur âgé de 20 ans pourrait donc rendre de fiers services aux Bleus. Pas de problème a priori pour le Madrilène, prêt à tout pour son pays.