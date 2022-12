CdM 2022, EdF : Raphaël Varane vise la 3e étoile

La suite après cette publicité

Raphaël Varane affiche clairement l'objectif de l'équipe de France. Après avoir écarté l'Angleterre en quart de finale, les champions du monde en titre défieront le Maroc en demies de la Coupe du Monde 2022 ce mercredi (20h). Présent en conférence de presse à deux jours de ce choc au Qatar, le défenseur central de 29 ans a expliqué que les Bleus espèrent bien décrocher une 3e étoile le 18 décembre prochain.

« On a déjà réalisé une belle compétition, maintenant, l'objectif de départ, c'est la gagne. On sait à quel point c'est difficile. Ça a toujours été l'objectif quand on commence la compétition. C'est déjà une satisfaction d'être en demies, ce n'est pas facile. Le niveau est élevé, chaque match est disputé. Le dernier carré, c'est déjà une grosse perf', mais l'objectif, c'est la gagne, on est des compétiteurs, c'est ce qu'on souhaite », a ainsi lâché le joueur de Manchester United.