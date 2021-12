L'OM est prêt à lâcher Boubacar Kamara cet hiver !

À Marseille, on commence à se faire à l’idée que Boubacar Kamara (22 ans) est sans doute en train de vivre ses dernières semaines sous le maillot olympien. Sous contrat jusqu’en juin prochain, le joueur n’a toujours pas prolongé et ses dirigeants semblent aujourd’hui à court d’arguments pour le convaincre de rester.

Dernièrement, The Athletic affirmait même que le défenseur polyvalent avait pris la décision de quitter la Canebière libre de tout contrat en fin de saison. Récemment interrogé sur la situation de son joueur, Jorge Sampaoli ne s’était pas vraiment montré optimiste. Pire, l’Argentin évoquait l’idée de lui trouver un remplaçant.

L’OM est résigné

« On connaît sa situation, en cas de départ, qui serait dure pour nous. C'est un joueur du club, qu'on connaît bien. On ne peut rien faire concernant cette situation. Quand il est en forme, il donne beaucoup d'équilibre à l'équipe. J'espère qu'on va trouver une solution, j'espère la meilleure pour lui et pour le club et s'il part, lui trouver un remplaçant. »

Et Sampaoli a de quoi être inquiet. RMC Sport affirme en effet que la direction de l’OM a accepté l’idée de vendre son poulain dès le mois de janvier. En clair, si une offre satisfaisante arrive sur le bureau de Pablo Longoria, Kamara sera transféré. Pour rappel, le Bayern Munich, la Juventus, Manchester United et Newcastle sont régulièrement cités comme très intéressés.