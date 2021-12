Boubacar Kamara aurait décidé de quitter l'OM libre de tout contrat !

La suite après cette publicité

Marqué à la culotte par la DNCG, l’Olympique de Marseille devra faire rentrer des liquidités pour essayer de se donner un peu plus d’air financièrement parlant. Et si plusieurs profils pourraient permettre au club phocéen de renflouer ses caisses, les Olympiens retiennent leur souffle dans le dossier Kamara. Le défenseur polyvalent est libre de tout contrat en juin prochain et, pour le moment, il entretient le suspense.

« C'est mon représentant qui gère ça, les offres reçues ou pas. Ce qu'il y a dans les offres, c'est confidentiel, ce n'est pas à moi de m'exprimer. J'ai qu'une seule chose à faire me concentrer sur le terrain, être le plus efficace pour remplir les objectifs. Ce dont j'ai envie, c'est de continuer à travailler, à progresser, gagner des titres, travailler dans de bonnes conditions. Tout ce qui est lié au contrat, c'est mon représentant. Quand j'aurai pris ma décision, je serai le premier à venir », avait-il déclaré lors de sa dernière apparition en conférence de presse le 30 novembre dernier.

Sa décision serait prise

Deux semaines plus tard, le Marseillais a-t-il fait son choix ? Selon The Athletic, la réponse est oui ! Et si cela se confirme, les Marseillais vont revivre un nouvel épisode à la Thauvin. En effet, le média anglais assure que Kamara n’a pas encore choisi sa future destination, mais il aurait entériné le choix de quitter Marseille en juin prochain, libre de tout contrat.

Une information qui ne va ravir personne sur la Canebière. Si cela est avéré, l’OM verra une nouvelle grosse rentrée d’argent potentielle lui passer sous le nez. Car Boubacar Kamara plait à de nombreux clubs réputés et fortunés. Le Bayern Munich, la Juventus, Manchester United, Newcastle font en effet partie des prétendants du joueur.