OM : Boubacar Kamara sur les tablettes du Bayern Munich et du FC Barcelone

La suite après cette publicité

Une situation floue où tout peut arriver. Voilà comment l'on pourrait résumer la position de Boubacar Kamara (22 ans) avec son club formateur, l'Olympique de Marseille. S'il fait partie des indéboulonnables du collectif de Jorge Sampaoli, et qu'il réalise pour le moment un exercice 2021-2022 satisfaisant, le polyvalent milieu de terrain marseillais ne sait pas encore de quoi son avenir sera fait dans les prochains mois.

En fin de contrat en juin prochain, il sera libre de s'engager où bon lui semble dès le 1er janvier prochain, si et seulement si rien ne bouge du côté de l'Orange Vélodrome d'ici là. Si le club de la cité phocéenne aurait vu d'un bon œil sa vente lors du dernier mercato estival, tant il représente une valeur marchande importante, il ne dirait pas non à voir son poulain étendre son bail actuel. Ce n'est d'ailleurs pas anodin si l'OM a déjà soumis 4 propositions de contrat, toutes refusées par Boubacar Kamara.

Le Barça et le Bayern sur les rangs

Celui qui a pour le moment disputé 15 matchs toutes compétitions confondues depuis le début de la saison est en tout cas en froid avec son président, Pablo Longoria. C'est notamment pour cette raison qu'il a refusé de se présenter en conférence de presse vendredi, avant la réception de l'ESTAC Troyes ce dimanche en clôture de la 15ème journée de Ligue 1. Le natif de Marseille, pisté par la Juventus ou encore Newcastle ces dernières semaines, n'apprécie d'ailleurs guère les coups de pression reçus par sa direction pour qu'il prolonge. L'incertitude planant sur ce dossier amène en tout cas de grosses écuries du Vieux Continent à s'intéresser à Boubacar Kamara.

Selon nos informations, le FC Barcelone est à fond sur le numéro 4 olympien alors que dans le même temps, le Bayern se renseigne aussi beaucoup à son sujet pour une arrivée libre l'été prochain. Une chose est certaine : Boubacar Kamara, qui ne dirait pas non à un transfert en Premier League, est le seul maître à bord et il a toutes les cartes en main pour décider de son avenir, qui pourrait aussi continuer à s'écrire en France avec l'OM, où une prolongation, bien que mince aujourd'hui, n'est pas définitivement écartée. Le voile n'est pas encore levé et le flou demeure.

Avec Parions Sport en Ligne, nous vous offrons 10€ (sans dépôt) + le bonus de bienvenue avec le code FM160. Misez 160€ sur une victoire 2-0 de l'olympique de Marseille et tentez de remporter 1 008 € (cote à 6,30). Créez votre compte Parions Sport en Ligne dès aujourd'hui pour profiter de cette offre exclusive Foot Mercato. (cotes soumises à variation)