La situation se tend entre l'OM et Boubacar Kamara

L'histoire d'amour entre Boubacar Kamara (22 ans) et son club formateur, l'Olympique de Marseille, est en train de tourner au vinaigre. Annoncé avec insistance sur le départ lors du mercato estival 2021, le milieu défensif ou défenseur central français avait finalement décidé de rester sur la Canebière, et ce alors que son contrat actuel court jusqu'en juin 2022. Depuis, des négociations se sont tenues entre le club de la cité phocéenne et le clan du n°4 de l'OM.

Mais voilà, la situation n'a absolument pas changé et Bouba Kamara sera, à ce rythme, libre de s'engager où bon lui semble dès le 1er janvier prochain, soit dans un peu plus d'un mois. Ce vendredi, au lendemain de la désillusion en Turquie, contre Galatasaray (2-4), synonyme d'élimination en Ligue Europa, et alors que les Olympiens s'apprêtent à recevoir l'ESTAC dimanche (20h45) pour le compte de la 15ème journée de Ligue 1, le natif de Marseille était d'ailleurs attendu en conférence de presse.

L'OM aimerait que Kamara lève le voile sur ses intentions

Sauf qu'après son entraîneur Jorge Sampaoli, comme le prévoyait le protocole, il ne s'est pas présenté devant les médias, à la Commanderie. RMC Sport, qui expliqué que le principal concerné avait en fait simplement refusé de se présenter en conférence de presse, précise que les relations se tendent de plus en plus entre le joueur et le club. Le média assure que l'OM aimerait que Kamara s'exprime clairement à propos de son avenir, afin de clarifier la situation et d'éclaircir des zones d'ombre qui dérangent en interne.

Celui qui portait le brassard de capitaine jeudi à Istanbul en C3 ne va donc pas manquer, dans les prochaines heures, de faire parler de lui, d'autant plus qu'il sort d'un match très compliqué face à Galatasaray. RMC Sport rappelle que l'international Espoirs tricolore (9 capes), auteur d'un début de saison 2021-2022 satisfaisant jusqu'ici, a bien refusé 3 offres de prolongations mises sur la table par l'OM. Et le risque de le voir quitter librement son club formateur, alors qu'il représente une valeur marchande importante aux yeux des dirigeants marseillais, grandit chaque jour un peu plus du côté de l'Orange Vélodrome.

