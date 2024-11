Ballon d’Or : Vinicius Junior incendié par un ancien joueur de Botafogo

La défaite de Vinícius Júnior au Ballon d’Or France Football est jugée par beaucoup comme un vol. Notamment du côté du Brésil. Mais certains observateurs ne sont pas de cet avis. À l’image de Vanderlei Luxemburgo. Dans le podcast Benja Me Mucho sur YouTube, l’ancien joueur de Botafogo estime que le joueur du Real Madrid n’a pas souvent eu le comportement adéquat sur le terrain face à ses adversaires.

La suite après cette publicité

« Je pense qu’il provoque beaucoup en faisant des choses qu’il ne devrait pas. Non, cela n’a rien à voir avec le racisme. Le racisme dans le football est traité d’une manière très différente. J’ai une photo où l’on voit l’adversaire renvoyer poliment le ballon et le jeter par terre. L’adversaire l’attrape et le lui rend, lui jette le ballon au sol et ensuite, il nargue le gars, indique Luxemburgo, qui fait référence à la vidéo de Vinicíus qui refuse de prendre le ballon des mains de Joshua Kimmich, lors de la demi-finale retour de Ligue des champions entre le Real Madrid et le Bayern Munich (2-1), la saison passée. Un coup de pied arrive et Vinícius se lève et agresse le joueur comme si vous ne pouviez pas donner de coup. Imaginez Pelé, le nombre de coups de pied qu’il a reçus, imaginez Zico, le nombre de coups de pied qu’il a reçus. Il s’énerve avec les coups de pied comme si c’était une persécution parce qu’il est noir. »