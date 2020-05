Stade Rennais : une pépite très appréciée par Julien Stéphan signe un contrat pro

Le Stade Rennais vient d’annoncer qu’Adrien Truffert, jeune espoir de son centre de formation, a signé son premier contrat professionnel. Le gaucher de 18 ans (génération 2001), qui peut évoluer à de nombreux postes, sur les ailes comme dans le cœur du jeu, est désormais lié à la formation bretonne jusu'en juin 2023. Avec les équipes de jeune du club Rouge et Noir, Truffert a été sacré champion de France U17 et U19. De belles performances lui permettant d’être convoqué avec le groupe professionnel le 22 février dernier pour la réception du Nîmes Olympique au Roazhon Park.

La suite après cette publicité

Un visage juvénile que les amateurs de Ligue 1 pourraient découvrir l’an prochain à en croire son coach, Julien Stéphan : « C’est une juste récompense de tous les efforts fournis depuis qu’il a intégré le centre de formation. Cela vient récompenser une progression constante et un investissement constant de sa part. On est ravi qu’il ait paraphé son premier contrat professionnel. C’est un jeune que je connais très bien. Il a un très gros potentiel, un bon volume de jeu et un bon pied gauche. Adrien est quelqu’un de très intelligent, il a une bonne mentalité. Il a de la polyvalence, il peut jouer à différents postes, il a toute les qualités pour progresser et s’imposer dans un avenir proche au Stade Rennais F.C. » Après les récentes réussites d'Ousmane Dembélé et d'Edouardo Camavinga, les premiers pas du nouveau pur produit de la formation rennaise seront suivis avec la plus grande attention.