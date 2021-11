Indice UEFA : la France poursuit sa belle série !

C'est assez rare pour le souligner, la campagne européenne des clubs français est remarquable depuis le début de la saison. Au total, les représentants tricolores cumulent 12 victoires, 11 nuls et une seule défaite sur la scène continentale cette saison. Cette semaine encore, ils sont restés invaincus.

La suite après cette publicité

Le LOSC est parti s'imposer sur la pelouse du FC Séville (1-2, 4e journée de Ligue des Champions). L'Olympique Lyonnais s'est offert le Sparta Prague (3-0, 4e journée de Ligue Europa). Le Stade Rennais a battu dans la douleur Mura (1-0, 4e journée de Ligue Europa Conference). Un total de trois victoires donc, auquel il faut ajouter trois nuls.

Au pied du podium

Le Paris SG est revenu de son déplacement à Leipzig avec un point (2-2, 4e journée de Ligue des Champions), alors que l'Olympique de Marseille et l'AS Monaco ont respectivement été tenus en échec à domicile par la Lazio (2-2, 4e journée de Ligue Europa) et le PSV Eindhoven (0-0, 4e journée de Ligue Europa). Résultat, sur l'exercice 2021/22, la France se place pour l'heure au 3e rang européen, derrière les surprenants Pays-Bas et l'Angleterre, et compte une avance confortable sur ses poursuivants l'Allemagne, l'Italie, l'Espagne et, surtout, le Portugal.

Au classement général, sur les cinq dernières saisons, la France pointe au 5e rang, avec un petit matelas sur le Portugal, 6e. Une place à conserver à tout prix, puisque, si elle reste 5e de l'indice UEFA d'ici là, la Ligue 1 récupérera un strapontin, passant de minimum deux équipes qualifiées en Ligue des Champions (2+1) à trois (3+1). Le 4e de notre championnat devra passer par deux tours de barrage pour accéder au tableau final. Pourvu que ça dure !

Classement des nations au coefficient UEFA pour la saison 2021/22 (entre parenthèses, le nombre de clubs restants en compétition et le nombre de clubs qualifiés cette saison pour les compétitions européennes) arrêté au 5/11/21 :

Pays-Bas 10.400 points (5/5)

Angleterre 9.285 points (7/7)

3. France 8.750 points (6/6)

Allemagne 8.214 points (7/7)

Italie 7.857 points (7/7)

Espagne 7.285 points (7/7)

Portugal 6.583 points (4/6)

Autriche 6.400 points (4/5)

Israël 6.250 points (2/4)

Suisse 6.000 points (2/4)



Classement des nations au coefficient UEFA sur les cinq dernières saisons (entre 2017 et 2022) :