C3 : Galatasaray s’impose sur le fil contre Prague, Rome accrochée par le Feyenoord, le Sporting surclasse les Young Boys

Après la Ligue des Champions, la Ligue Europa reprenait ses droits ce jeudi. Alors qu’à Hambourg, l’Olympique de Marseille croisait le fer avec les Ukrainiens du Shakhtar Donetsk, trois autres rencontres étaient à suivre avec un coup d’envoi programmé à 18h45 dans le cadre des barrages aller de C3. Pour la troisième fois consécutive, le Feyenoord Rotterdam se voyait hériter de l’AS Rome dans une compétition européenne. Au stade De Kuip, les deux formations se sont neutralisées. Cueillie à froid avant la pause par les Néerlandais et un but de Paixao (45e+1), la Louve a puisé dans ses ressources pour égaliser par l’intermédiaire de Lukaku (67e). Avec ce résultat, Italiens et Hollandais devront se départager au Stadio Olympico, le 22 février prochain.

La suite après cette publicité

Dans le même temps, les Young Boys de Berne, actuels leaders de la Super League suisse, recevaient le Sporting Lisbonne. Poussée dans ses retranchements par une équipe portugaise très offensive, la formation helvète a logiquement concédé l’ouverture du score, Amenda marquant dans ses propres filets (31e). Dix minutes plus tard, l’intraitable Gyokeres est venu offrir le break aux Lusitaniens (41e) avant qu’Ugrinic (43e) ne relance les siens avant la pause. Puis, Inacio a donné un avantage définitif au club lisboète (48e) ainsi qu’une sérieuse option sur la qualification. En Turquie, le Sparta Prague se déplaçait sur la pelouse du Galatasaray. Après avoir mené à deux reprises au score grâce à Demirbay (19e) et Mertens (61e), le club stambouliote a été rejoint en seconde période par la formation tchèque grâce à des réalisations de Preciado (47e) et Kuchta (65e). Dans le temps additionnel, Icardi est sorti de sa boîte pour offrir une victoire étriquée aux Cimbom (90e+1)

Les résultats des matchs de 18h45