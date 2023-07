Joshua Kimmich prend la défense de Sadio Mané

La suite après cette publicité

L’histoire entre Sadio Mané et le Bayern Munich devrait bientôt être terminée. Arrivé à l’été 2022 en Allemagne, l’ancien buteur des Reds ne s’attendait probablement pas à un tel dénouement. Tout proche d’un départ vers l’Arabie saoudite, le Sénégalais n’aura jamais réussi à s’imposer sur le front de l’attaque bavaroise.

Entre blessures, embrouilles et performances en dents de scie, la saison dernière a été plus que mitigée pour Sadio Mané. Mais il n’est pas le seul fautif d’une campagne 2022-2023 ratée pour le Bayern Munich, et c’est Joshua Kimmich qui n’hésite pas à le signifier. «Il a joué une très bonne première partie de saison et avait de bonnes statistiques. Ce n’était pas seulement de sa faute si les choses ne se passaient pas bien pour nous. La saison dans son ensemble n’était pas bonne pour nous», déplore fermement l’international allemand, leader de son équipe. Si Sadio Mané est souvent pris à parti, le Sénégalais peut néanmoins compter sur Joshua Kimmich pour prendre sa défense. En attendant, l’ancien pensionnaire des Reds devrait bel et bien s’exiler vers l’Arabie saoudite pour poursuivre la suite de sa carrière.

