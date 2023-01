PSG : les temps sont durs pour Fabian Ruiz

La suite après cette publicité

Ça commence à se gâter pour Fabian Ruiz. Recruté par le Paris Saint-Germain au Napoli l’été dernier en échange d’un chèque de 23 M€, le milieu de terrain de 26 ans n’a jamais emballé les supporters rouge et bleu depuis son arrivée dans la capitale française. Aligné aux côtés de Vitinha dans le 3-4-3 mis en place par Christophe Galtier contre l’Angers SCO (2-0, 18e journée de Ligue 1), l’international espagnol (15 capes) a encore affiché un bien pâle visage dans l’entrejeu francilien.

Fabian Ruiz, qui n’avait pourtant pas été la pire des recrues estivales lors de la première partie de saison, avait tout de même offert quelques prestations de qualité ces dernières semaines. Mais depuis la reprise du championnat, après la Coupe du Monde 2022 à laquelle il n’a pas pris part avec la Roja, c’est le néant, ou presque, pour l’ancien du Real Betis. Face aux Angevins, l’athlétique milieu espagnol (1,89m) n’a pas livré une prestation aussi pauvre qu’à Lens (1-3, 1er janvier), mais il a semblé en panne d’inspiration, en manque de repères et surtout, peut-être, de confiance sur la pelouse du Parc des Princes.

Balle au pied, on a senti un Fabian Ruiz beaucoup trop mou pour influer positivement sur le jeu du club de la capitale. Il a d’ailleurs été coupable de pertes de balles, et de transmissions mal jaugées envers ses partenaires. L’ancien de Naples s’est majoritairement contenté de jouer vers l’arrière (97% de passes réussies), ne prenant pas vraiment de risques au milieu, tout comme on ne l’a jamais vu porter le cuir vers l’avant, ou même proposer des solutions à ses partenaires par des courses offensives. Hormis son service pour Lionel Messi, qui aurait pu être décisif si Paul Bernardoni n’avait pas brillé dans le but angevin (32e), Ruiz n’a clairement pas pesé dans le jeu (0 tir).

Cela ne devrait pas l’aider à faire grimper sa cote auprès des supporters du PSG, qui espéraient en masse voir le jeune Warren Zaïre-Emery débuter mercredi. Le jeune joueur formé à Paris s’est finalement contenté de remplacer l’Espagnol en fin de partie, sous une vibrante acclamation du Parc (79e). « On savait que ça allait être difficile, mais s’ils sont derniers au classement. On savait qu’ils avaient une bonne équipe, qu’ils savaient jouer au foot et qu’on n’allait pas nous créer beaucoup d’occasions parce qu’ils ferment bien le jeu », s’est de son côté exprimé Fabian Ruiz au micro de Canal +. Le n°8 du Paris Saint-Germain, s’il ne veut pas devenir persona non grata à Paris, va donc devoir relever la tête et remonter la pente.