Mercato : le message fort de Christophe Galtier aux jeunes talents du PSG

C’est un sujet qui a très souvent généré de la frustration et de l’agacement chez les supporters du Paris Saint-Germain. Depuis le début de l’ère QSI, Nasser Al-Khelaïfi avait annoncé vouloir former des cracks et lancer le nouveau Messi. Mais à chaque fois, l’histoire s’est répétée. Hormis Presnel Kimpembe ou Alphonse Areola, les rares Titis à avoir percé en équipe de jeunes ou à avoir intégré l’équipe première sont rapidement partis. Soit parce qu’ils n’avaient pas de place, soit pour permettre aux dirigeants parisiens de financer leurs campagnes de recrutement (Christopher Nkunku et Moussa Diaby ont été vendus pour cette raison).

Cette saison, les nouveaux hommes forts du club de la capitale sont loin de la stratégie appliquée par Leonardo. Avec Luis Campos et Christophe Galtier, terminé l’exil des jeunes pépites. Désormais, Paris fait tout pour les conserver. Du coup, certains comme Ismaël Gharbi, Warren Zaïre-Emery et El Chadaille Bitshiabu en profitent pour pointer le bout de leur nez. Et ça marche. En 32e de finale de Coupe de France face à Châteauroux, les Titis parisiens ont brillé. Et depuis, Galtier a fait savoir que la direction avait décidé de réduire la taille de l’effectif francilien pour permettre justement aux meilleurs talents d’avoir une chance. Un constat qu’il a répété cet après-midi en conférence de presse.

Les stars du PSG convaincues par Zaïre-Emery

« Ce n’est pas une stratégie. Comme beaucoup, j’ai fait le constat que de très bons jeunes sont formés. On a de très bons jeunes et des jeunes qui n’ont pas pu s’exprimer, car l’effectif était large. Et on les retrouve au plus haut niveau, que ce soit en Ligue des Champions ou en équipe nationale. Ç’a été une volonté avec Luis Campos et le président de réduire l’effectif pour créer de l’espace à nos jeunes talents. Ils ont joué en Coupe de France, ils ont été intéressants. Mais pour qu’ils puissent s’épanouir, ils doivent être encadrés par des joueurs d’expérience et de très haut niveau. Le fait qu’ils aient l’espoir de participer à des matches permet de les faire grandir rapidement. »

Et il y en a un qui pousse très fort au portillon à seulement 16 ans, c’est Warren Zaïre-Emery. « Il est capable de démarrer un match de Ligue 1 et de Ligue des Champions. On en est tous convaincus depuis un certain moment. Ce qui me conforte dans l’analyse qu’on a faite sur Warren, c’est que les grands joueurs ont le même regard sur lui », a confié Galtier. Un message fort envoyé aux jeunes que le coach rouge et bleu ne compte pas renier en cette période de mercato. « Sur le mercato d’hiver, il n’y aura pas d’arrivée s’il n’y a pas de départ. Je ne vais pas changer mon fusil d‘épaule malgré le calendrier surchargé qui nous attend. On ne va pas rajouter des joueurs et fermer l’espace à certains (aux jeunes, ndlr). S’il y a des départs, je pense qu’ils seront compensés. » C’est dit.