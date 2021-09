Pep Guardiola refuse de jouer le jeu de Jorge Mendes dans le dossier Ansu Fati

La prolongation attendue depuis plusieurs semaines d'Ansu Fati (18 ans) n'a toujours pas été annoncée par le Barça. Il faut dire que Jorge Mendes, l'agent du très jeune milieu offensif, ajoute beaucoup d'obstacles. Alors que le joueur possédait une option de deux années supplémentaires, le représentant affirme pour sa part que Fati était mineur au moment de la signature de ce bail, invalidant cette clause, la FIFA interdisant les contrats de plus de trois ans pour les joueurs de moins de 18 ans.

Comme l'a appris El Nacional en Catalogne, Mendes profite de cette situation pour mettre la pression et proposer les services du joueur à la concurrence, comme à Manchester City. Guardiola aurait d'ailleurs demandé à sa direction de ne pas bouger dans ce dossier pour deux raisons : ne pas jouer le jeu du super agent portugais, et ne pas nuire à son club de cœur, déjà en grosses difficultés. Fati désire lui prolonger dans son club formateur et c'est là le principal atout des Blaugranas néanmoins, ces derniers ne sont pas en position de force, contexte économique oblige. Et l'affaire Ilaix Moriba est encore dans toutes les mémoires...