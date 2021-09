FC Barcelone : friture sur la ligne avec Ansu Fati et Jorge Mendes

Et si le FC Barcelone perdait un nouveau joueur important dans les prochains mois ? On en est encore loin, même si récemment, la Cadena SER expliquait qu'Ansu Fati avait été proposé aux plus gros clubs européens cet été pour un montant de 100 millions d'euros. Une information démentie par Joan Laporta, qui travaille actuellement sur la prolongation des deux joueurs qui symbolisent l'avenir du club, à savoir Pedri et l'ailier espagnol, tous deux âgés de 18 ans.

La suite après cette publicité

Le quotidien AS dévoile plus d'informations sur la situation des négociations avec les deux joueurs. Dans le cas du milieu qui a brillé à l'Euro, il ne devrait pas y avoir trop de soucis. Son contrat expire dans un an mais tout indique que les deux parties trouveront un accord rapidement, notamment parce que le Barça est prêt à lui faire signer un nouveau contrat en adéquation avec son statut dans l'effectif.

Mendes bloque tout

Dans le cas d'Ansu Fati en revanche, c'est un peu plus complexe. Tout d'abord parce qu'il existe de grosses divergences sur la durée de son contrat actuel. Du côté du Barça, on estime que son contrat peut être prolongé de façon unilatérale jusqu'en 2024. Jorge Mendes, agent du joueur depuis peu, ne voit pas les choses de cet œil là et affirme que le contrat du joueur expire bel et bien en 2022. Selon le Portugais, cette clause ne peut pas s'appliquer car le joueur ayant signé son contrat en étant mineur, la FIFA n'autorise pas les clubs à proposer des contrats de plus de trois ans à des joueurs de moins de 18 ans.

Le FC Barcelone peut tout de même compter sur un élément important : l'envie du joueur de prolonger. Le numéro 10 offert à l'Espagnol est considéré comme une preuve de confiance du club à sa pépite. Mais on le sait, dans ce type de discussions, les choses peuvent aller très vite, surtout que le Barça n'est clairement pas dans une position où il peut offrir des salaires démesurés et que sa masse salariale est déjà mirobolante. L'ancien propriétaire de ce numéro ne dira pas le contraire...