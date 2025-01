Malcom veut revenir au Zenit !

Ancien joueur des Girondins de Bordeaux entre 2016 et 2018, Malcom (27 ans) porte depuis l’été 2023 le maillot du club saoudien d’Al-Hilal. Débauché au Zenit Saint-Pétersbourg contre un chèque de 60 millions d’euros, l’ailier droit brésilien brille dans le Golfe et compte 6 buts et 9 passes décisives en 22 apparitions avec le champion en titre.

Resté au Zenit entre 2019 et 2023, Malcom semblerait néanmoins enclin à revenir du côté de Saint-Pétersbourg à en croire les informations de Sport Express. L’attaquant brésilien ne se sentirait pas assez important dans le projet d’Al-Hilal malgré son statut de titulaire indiscutable et aimerait bien revenir au Zenit où il avait été le joueur clé pendant plusieurs saisons (42 buts et 24 passes décisives en 109 matches avec le club russe).