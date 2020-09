Chelsea : et maintenant, il faut dégraisser !

Cela n'aura échappé à personne, le mercato estival, aussi particulier soit-il, est relativement atone. Sauf pour une équipe : Chelsea. Les Londoniens, interdits de recrutement pendant un an et demi, on fait marcher la planche à billets. Ils ont recruté Ben Chilwell, Kai Havertz, Timo Werner, Hakim Ziyech, Thiago Silva, Malang Sarr en attendant très probablement l'arrivée d'Édouard Mendy, le gardien de Rennes.

Pour ce joli petit effectif, les patrons de Frank Lampard ont déboursé la modique somme de 230 millions de livres, soit 252 millions d'euros. Mais la masse salariale et le nombre de joueurs sous contrat vont bientôt exploser. Par conséquent, il va falloir trouver des portes de sortie à certains éléments. S'il n’est pas aisé de forcément les vendre, certains devront aller chercher du temps de jeu ailleurs, en prêt.

Les étonnants cas Batshuayi et Van Ginkel

En défense, deux éléments semblent susceptibles de quitter le navire. Le premier était prêtée la saison passée du côté de l'Inter Milan. Il s'agit bien évidemment de Victor Moses. Avec le jeune de l'académie, Reece James, et Cesar Azpilicueta, le poste semble bouché. Même cas de figure pour l'Italien Davide Zappacosta. Prêté à Rome, il s'est fait une rupture des ligaments croisés, l'empêchant de se montrer. Cet été, l'Atalanta est semble vouloir se le faire prêté. Chelsea semble convaincu de faire une moins-value sur lui (il avait été acheté 25 M€). Baba Rahman devait aussi être prêté alors que son prêt à Majorque avait été marqué par une intervention chirurgicale au tendon d'Achille.

Au milieu aussi ça se bouscule. Tiémoué Bakayoko ne semble pas du tout entrer dans les plans de Frank Lampard. Il n'aura jamais vraiment ébloui les Blues puisqu'il a été prêté à deux reprises (à l'AC Milan et à l'AS Monaco). Les Lombards étaient d'ailleurs intéressés pour le récupérer à nouveau. Même combat pour l'ancien de Leicester, Danny Drinkwater. L'ancien Fox débarquait en 2017 contre 35 millions de livres et lui non plus n'a pas vraiment convaincu. Il a été prêté deux fois la saison passée à Burnley puis à Aston Villa, sans convaincre. Il lui reste deux années de contrat et il devrait être à nouveau prêté tant les clubs ne se bousculent pas au portillon pour l'acheter.

Il reste deux cas assez étonnants. Marco van Ginkel et Michy Batshuayi. Le Belge, dont le contrat se termine en 2021, devrait prolonger son bail d'une année, comme nous vous le révélions, avant de partir en prêt puisqu'il y a bien trop de monde à son poste. Concernant le milieu de terrain international néerlandais de 27 ans, arrivé chez les pensionnaires de Stamford Bridge en 2013, il est aussi en fin de contrat, mais devrait aussi prolonger d'un an avant d'être prêté. Après les arrivées, Chelsea a du pain sur la planche pour se débarasser, au moins temporairement, de ses indésirables.