Chelsea : Michy Batshuayi en route pour Crystal Palace

En fin de contrat en juin prochain, Michy Batshuayi (26 ans) va finalement prolonger son bail d'une saison du côté de Chelsea. L'objectif pour le Diable Rouge est simple, à savoir être prêté une saison dans un club qui lui fera confiance et au sein duquel il pourra retrouver du temps de jeu pour obtenir sa place pour l'Euro 2021 avec la Belgique.

Bien évidemment, si la saison est réussie, cela servira également à Chelsea qui pourra récupérer une belle indemnité de transfert pour un joueur recruté 39 M€ à l'OM en 2016. Selon nos informations, l'international belge, qui a fait de la Premier League sa priorité, a de grandes chances d'atterrir du côté de Crystal Palace. Le club londonien, qui l'a déjà accueilli six mois entre février et mai 2019 avec succès (5 buts en 11 matches de Premier League). Un contexte favorable qui pourra lui permettre de performer immédiatement et de retrouver la confiance, du temps de jeu et le chemin des filets. Newcastle, West Ham, WBA, Brighton sont également sur le coup, mais ont une longueur de retard sur les Eagles, qui sont en pole sur ce dossier et qui ont des arguments à faire valoir.