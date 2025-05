Mercato PSG : où en est le dossier Tomás Araújo ?

Le Paris Saint-Germain s’apprête à vivre une fin de saison haletante, voire historique. D’ores et déjà champion de France, le club de la capitale va désormais tenter de remporter la Coupe de France, le 24 mai prochain, contre le Stade de Reims, avant de s’envoler pour Munich une semaine plus tard. En Bavière, les hommes de Luis Enrique auront tout simplement rendez-vous avec leur destin. Opposés à l’Inter Milan, les Parisiens pourraient, en effet, remporter la première Ligue des Champions de leur histoire. Deux rendez-vous cruciaux qui précéderont un autre événement attendu par tous les supporters franciliens : le mercato estival.

Le PSG ne lâche pas Tomás Araújo

Dans cette optique et selon nos informations, le PSG est toujours à la recherche d’un défenseur central, droitier, capable de doubler le poste de Marquinhos. L’été dernier déjà, les hautes sphères parisiennes avaient ainsi longuement prospecté pour dénicher ce profil polyvalent, répondant aux exigences de jeu de Luis Enrique. Si les Rouge et Bleu étaient parvenus à mettre la main sur Willian Pacho, le nom de Tomás Araújo avait lui aussi été évoqué pendant plusieurs semaines. Malgré des négociations initiées, l’opération ne s’était finalement pas faite puisque Milan Škriniar n’était, lui, pas encore parti. Loin d’être enterrée, cette piste reste toutefois bel et bien d’actualité. Ainsi, nous sommes en mesure de confirmer les dernières informations de la presse portugaise, à savoir que le natif de Famalicão figure toujours dans la liste des joueurs ciblés par le PSG, bien qu’aucune offre concrète n’ait encore été formulée à ce jour.

Titulaire en défense centrale en début de saison avant de passer à droite après la grave blessure d’Alexander Bah début février, l’international portugais (1 sélection) de 23 ans continue de faire le bonheur du SL Benfica. Solide défensivement et précieux dans les phases offensives du club lisboète, le droitier d’1m87 est, aujourd’hui, considéré comme l’un des joueurs les plus prometteurs à son poste. Sous contrat jusqu’en juin 2029 avec les Águias, Tomás Araújo suscite donc logiquement les convoitises de nombreux cadors européens. D’après nos indiscrétions, outre le PSG, Liverpool et Chelsea sont ainsi également à l’affût après avoir raté le coup Dean Huijsen, désormais sous les couleurs du Real Madrid.

Chelsea et Liverpool également à l’affût

Disposant d’une clause libératoire de 80 millions d’euros, le numéro 44 du Glorioso - auteur de 43 matches toutes compétitions confondues cette saison (1 but et 3 passes décisives) - pourrait quoi qu’il en soit incarner le futur de l’arrière-garde du PSG. Pour autant et avant d’entamer d’éventuelles démarches concrètes pour se l’offrir, le club de la capitale, comme les autres prétendants, surveille de près la condition physique du défenseur portugais. Pour rappel, Araújo se bat depuis plusieurs mois avec une pubalgie. Si celle-ci ne l’empêche pas de jouer (il était encore titulaire ce samedi contre Braga avant de céder sa place pour le dernier quart d’heure), cette gêne peut légitimement préoccuper ses courtisans, même si Record précisait qu’une opération chirurgicale n’était pas à l’ordre du jour.

Et pour cause, rarement gêné par les pépins physiques depuis le début de sa carrière, excepté cette blessure à la malléole lors de la saison 2023-2024, le Portugais retrouve progressivement son état de forme maximale. De quoi en faire l’une des principales attractions du prochain mercato estival. Reste désormais à savoir si Luis Campos, qui n’a toujours pas prolongé son contrat dans la capitale française, jettera son dévolu sur le crack du SLB ou optera pour d’autres profils. Au cours des dernières semaines, les noms de Nico Schlotterbeck (Dortmund) ou encore Evan Ndicka (AS Roma), tous deux gauchers, avaient, à ce titre, été associés au Paris Saint-Germain. En fin de contrat avec le Bayern Munich, le droitier Dayot Upamecano est lui aussi régulièrement cité du côté de la Ville Lumière, même si selon nos dernières informations, aucun contact n’a, pour l’heure, été initié par le club de la capitale française et aucune offre n’a été formulée.