Le Borussia Dortmund est la risée de toute l’Allemagne

Le Sous-Marin jaune est-il en train de couler ? La question peut paraître paradoxale mais la méforme criante du Borussia Dortmund a de quoi remettre en cause toutes les lois de la physique. Après la défaite contre le Bayer Leverkusen vendredi dernier (2-3), les troupes de Nuri Sahin espéraient se refaire une beauté contre le modeste promu de Holstein Kiel, actuellement 17ème au classement de Bundesliga. Même avec un manque de confiance et une rencontre loin du Signal Iduna Park, les Schwarz-Gelben avaient normalement largement les armes nécessaires pour prendre les trois points. Mais finalement le constat fut bien plus terrible : en plus de perdre le match, Dortmund s’est pris une leçon de football par les promus allemands qui ont été jusqu’à inscrire un quatrième but dans le sillage de Jann-Fiete Arp (90e+8) pour parapher leur victoire (4-2), alors réduits à dix contre onze après l’expulsion de Lewis Holtby (86e). Rien ne va plus à Dortmund.

«La première mi-temps n’a pas été digne. Le football professionnel est un sport de compétition, il s’agit de jouer pendant 90 minutes et d’assumer la responsabilité d’avoir des résultats. Nous devons y travailler. Le tableau parle de lui-même. Nous avons des joueurs de haut niveau dotés des meilleures qualités. Ils ont toutes les opportunités, nous avons un staff d’entraîneurs rare et garni, nous avons toujours plus de 80 000 supporters dans le stade ici le mardi soir. Notre stade est à nouveau plein et nous recevons toujours du soutien. Malheureusement, nous ne voyons pas la volonté de vraiment l’apprécier et de l’utiliser. Si les joueurs croient qu’ils sont quelque chose de spécial - et je pense que c’est quelque chose de spécial de jouer pour Dortmund - alors jouer des matchs comme celui-ci est tout simplement embarrassant et honteux et aussi indigne», a expliqué Lars Ricken, directeur sportif du BVB, en point presse après la défaite de mardi soir.

Une crise totale

Sur les six dernières rencontres de Bundesliga, Dortmund n’a gagné qu’un match. Sur l’année civile 2025, les Noir et Jaune sont revenus de vacances en enchaînant deux revers et en encaissant 7 buts : «C’est honteux de voir notre performance ici. Ce n’est pas digne d’un club comme le Borussia Dortmund, de la première à la dernière minute. Il n’y a plus rien à dire. Ni en tant que joueur, ni en tant qu’entraîneur, vous n’avez pas grand-chose à dire sur une telle performance. C’est ma responsabilité. C’est absolument honteux. Il est beaucoup trop tôt après le match pour dire pourquoi l’équipe ne la met pas en œuvre. La question est de savoir pourquoi nous n’arrivons pas à la mettre en œuvre tous les trois jours. Nous avons montré à maintes reprises ce que nous pouvions faire, mais pour le moment, nous ne savons pas quel sera le résultat. Cela demande beaucoup d’énergie et beaucoup de points», a déclaré Nuri Sahin. Éliminé au 2e tour de la Coupe d’Allemagne, le club de Rhénanie-du-Nord-Westphalie peut au moins se consoler avec une très belle 9ème place en Ligue des Champions. Mais le fiasco national est néanmoins total.

Avec cette nouvelle désillusion contre Kiel, Nuri Sahin commence à être plus que jamais remis en question. L’entraîneur turc ne cache pas sa part de responsabilité dans cette noyade totale du BVB : «Quiconque est à huit points des places de la Ligue des champions n’a pas le droit de parler de la Ligue des champions. Notre réalité est différente. Parce que je suis l’entraîneur, j’en porte l’entière responsabilité. Il est tout à fait clair que l’entraîneur est également remis en question. Je ne peux pas m’excuser. La dernière personne à laquelle je pense maintenant, c’est moi-même. Je suis stupéfait de voir comment nous pouvons réaliser une telle performance. Pour moi, je me soucie du Borussia Dortmund, des gens qui veulent du bien pour ce club et, en tant que responsable, je n’ai pas encore réussi à laisser cette équipe jouer comme je le souhaitais», a-t-il conclu. En étant classé à la 9ème position du championnat, le BVB se retrouve très loin de ses standards. A voir si Nuri Sahin sera maintenu mais Dortmund doit très vite réagir.