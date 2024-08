Kyle Walker place Vinicius Jr devant Kylian Mbappé

Qui est le leader offensif du Real Madrid ? Vinicius Junior ou Kylian Mbappé ? C’est la question que tout le monde se pose en ce moment, et à laquelle le temps apportera la réponse tant désirée. Mais pour Kyle Walker, il n’y a pas de doutes…

Dans une vidéo publiée sur les réseaux sociaux de Manchester City, on lui a demandé de classer 3 joueurs : le Brésilien, le Français et Lamine Yamal. L’Anglais n’a pas hésité et a mis Vinicius Jr devant Kylian Mbappé, et le Barcelonais à la troisième position.