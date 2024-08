Ligue 1 : la LFP remporte une bataille contre le piratage

Après ce long feuilleton lié à la vente des droits TV et la polémique du prix à payer pour suivre la Ligue 1, la LFP vient de publier un communiqué officiel qui risque de faire parler sur les réseaux sociaux. Elle se réjouit ainsi d’avoir remporté une bataille en justice contre le piratage des matchs de football.

La suite après cette publicité

« Le Président du Tribunal judiciaire de Paris a ordonné le blocage par les fournisseurs d’accès à internet français de l’accès à des sites de streaming en direct et à des services IPTV majeurs diffusant sans autorisation les championnats de Ligue 1 McDonalds et de Ligue 2 BKT », indique ainsi la Ligue. Il sera donc plus difficile de pirater du football en France cette saison. Est-ce pour autant que les gens s’abonneront à DAZN ? Pas sûr…

Le communiqué complet de la LFP :

« Dans une ordonnance rendue le 2 août 2024, le Président du Tribunal judiciaire de Paris a ordonné le blocage par les fournisseurs d’accès à internet français de l’accès à des sites de streaming en direct et à des services IPTV majeurs diffusant sans autorisation les championnats de Ligue 1 McDonalds et de Ligue 2 BKT.

La LFP salue cette décision du Tribunal judiciaire de Paris, permettant de lutter contre le piratage des championnats de Ligue 1 McDonald’s et de Ligue 2 BKT dans leur intégralité.

La suite après cette publicité

Si cette décision est la quatrième injonction de blocage obtenue par la LFP depuis la création du dispositif de lutte contre le piratage sportif en janvier 2022, elle est la première à avoir été obtenue en amont du début d’une saison, sur la base de constats d’atteintes graves et répétées au droit d’exploitation audiovisuelle de la LFP lors de la saison précédente.

Cette injonction permet ainsi de protéger les droits de la LFP dès la première journée de reprise des championnats de Ligue 1 McDonalds et de Ligue 2 BKT. La LFP pourra ensuite, comme le permet l’article L. 333-10 du code du sport, saisir l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (Arcom) aux fins de mettre en œuvre des mesures de blocage tout au long de la saison à l’encontre de tout nouveau site ou service IPTV ayant diffusé illicitement les matchs de Ligue 1 McDonalds et de Ligue 2 BKT.

La suite après cette publicité

La LFP demeure mobilisée en vue de permettre, en concertation avec l’ensemble des parties prenantes, la protection efficace des championnats de Ligue 1 McDonalds et de Ligue 2 BKT pour l’ensemble de la saison 2024/2025 ».