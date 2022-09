C4 : le match OGC Nice-Cologne menacé !

Alors qu'il va faire sa septime apparition en compétition européenne au XXIe siècle, l'OGC Nice doit d'abord gérer de malheureux évènements avant la réception de Cologne ce jeudi soir (18h45, match à suivre sur notre live commenté). En effet, à en croire les informations de RMC Sport, plusieurs supporters allemands déjà présents à l'Allianz Arena ont tenté de rejoindre leurs homologues niçois pour en découdre. Le média ajoute que ces graves incidents pourrait entraîner le report de la rencontre.

Dans ces affrontements, un supporter colonais serait tombé d'une tribune de l'antre azuréen et serait pris en charge en «urgence absolue», toujours selon RMC Sport. Pour mettre un terme à ces affrontements, les forces de l'ordre ont envoyé du gaz lacrymogène dans ces mêmes tribunes et ainsi disperser la foule. Pour rappel, les Allemands seraient coupables de dégradations, non seulement à la boutique officielle du Gym mais également dans plusieurs rues de la ville.