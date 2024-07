L’attitude étonnante des joueurs de l’Espagne avant d’affronter la France

On le sait, l’étiquette de favori pèse toujours très lourd sur les épaules des joueurs lors d’un grand tournoi. Ceci explique probablement en partie l’élimination plutôt prématurée de l’Allemagne, et les mauvaises prestations de pays comme la France ou l’Angleterre, qui étaient les deux principaux candidats à remporter l’Euro avant le coup d’envoi de la compétition. Et c’est peut-être aussi pour ça que l’Espagne, que personne ne voyait si brillante, affiche un tel niveau. Sans pression et sans véritables attentes, la sélection de Luis de la Fuente joue libérée et régale.

Souvent, les équipes n’ont d’ailleurs pas envie de se positionner comme favori, et préfèrent mettre la pression sur le rival. Depuis le début de cet Euro, l’Espagne n’a pourtant aucun problème à endosser ce costume de nouveau candidat au titre. Ces dernières heures, beaucoup de membres de la délégation ibérique se sont exprimés dans les médias ces dernières heures, et tous ont affiché une grosse confiance avant d’affronter la France, refusant de se mettre dans une position d’outsider. « Nous avons confiance en ce que nous sommes, cette confiance nous a aidé contre l’Allemagne, la Croatie, l’Italie… Je suis tranquille. Nous pouvons battre n’importe qui et nous avons un potentiel incroyable », a par exemple lancé le héros des quarts Mikel Merino, qui a tout de même précisé qu’il fallait « être humble » et que « la France va rendre les choses difficiles ».

L’Espagne veut dominer la France

« La France est une sélection très physique, mais qui a aussi des joueurs d’un grand niveau. Sur cet Euro, ils affichent peut-être un visage plus défensif, mais ils savent jouer. Ils peuvent t’enfermer dans ta surface pendant de longues minutes, c’est ce qu’on veut éviter », a de son côté expliqué Nacho, qui a ensuite dévoilé comment faire mal aux Bleus : « notre idée est d’avoir le contrôle et de leur faire mal avec le ballon, comme on l’a fait face aux autres équipes. En attaquant ». Clairement, l’Espagne veut dominer les Bleus.

« Si nous sommes concentrés et qu’on récupère vite le ballon, on a de grandes chances de gagner », a pour sa part lancé Marc Cucurella, le latéral gauche qui réalise un Euro brillant. « Remporter l’Euro ? Eh bien oui, il en reste peu. Un pas, mais il faut encore le franchir. Ce n’est pas facile, une France nous attend qui est toujours compliquée donc il ne reste plus grand-chose, mais oui, allons-y. Oui, on venait de gagner la Ligue des Nations, on avait une très bonne dynamique, de très bons matchs, de bonnes sensations et on savait qu’on avait une équipe et un groupe pour aller loin. C’est comme ça que ça s’est passé, nous sommes en demi-finale, mais nous en voulons plus », avait de son côté expliqué Dani Olmo hier, très optimiste et sans aucun souci pour avouer son objectif d’aller au bout. Le message est passé…