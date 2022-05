Nantes : Antoine Kombouaré devrait bien rester

Il y a un peu plus d'un an, Antoine Kombouaré reprenait le FC Nantes pour une mission maintien périlleuse. Quelques mois plus tard, en plus d'avoir réussi à maintenir le club dans l'élite lors de l'exercice 2020-2021, l'ancien coach du PSG a tranquillement assuré la place de Nantes en Ligue 1 cette année. Mais il a surtout offert une 4eme Coupe de France aux Canaris.

Une belle aventure avec le FC Nantes donc et qui va bien continuer alors qu'Antoine Kombouaré avait entretenu le flou ces derniers jours. Selon les informations de L'Équipe, alors qu'il est notamment pisté par la Côte d'Ivoire, le technicien de 58 ans a choisi de rester à Nantes pour notamment vivre la Coupe d'Europe la saison prochaine. Il a récemment rencontré son président Waldemar Kita et devrait le refaire à la fin de saison pour commencer à travailler sur la saison prochaine.