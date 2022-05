Clermont - OL : les compositions sont tombées

Clap de fin à l'occasion de la 38e journée de Ligue 1 avec notamment un duel entre Clermont et l'Olympique Lyonnais. A domicile, les Auvergnats optent pour un 4-2-3-1 avec Ouparine Djoco dans les cages. Devant lui, Akim Zedadka, Alidu Seidu, Florent Ogier et Vital Nsimba forment la défense. Le double pivot est assuré par Yohann Magnin et Johan Gastien. Seul en pointe, Mohamed Bayo est soutenu par Lucas Da Cunha, Saîf-Eddine Khaoui et Jodel Dossou.

De leur côté, les Gones s'articulent en 4-3-3 avec Anthony Lopes comme dernier rempart derrière Malo Gusto, Damien Da Silva, Castello Lukeba et Henrique. Positionné en sentinelle, Maxence Caqueret est accompagné de Jeff Reine-Adélaïde et Houssem Aouar dans l'entrejeu tandis que Tetê, Moussa Dembélé et Bradley Barcola officient en attaque.

Les compositions

Clermont : Djoco - Zedadka, Seidu, Ogier, Nsimba - Magnin, Gastien - Da Cunha, Khaoui, Dossou - Bayo

Olympique Lyonnais : Lopes - Gusto, Da Silva, Lukeba, Henrique - Reine-Adélaïde, Caqueret, Aouar - Tetê, Dembélé, Barcola

