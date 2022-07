Retournement de situation dans le dossier Kim Min-jae !

Annoncé proche de rejoindre le Stade Rennais, Kim Min-jae devrait finalement prendre le chemin du Napoli. Selon Sky Sport Italia, le Sud-Coréen va voir sa clause libératoire de 20 millions d'euros être levée par les dirigeants napolitains, qui voient en lui le successeur de Kalidou Koulibaly, parti à Chelsea.

Bien qu'il reste encore quelques détails à régler entre les parties, tous les signaux semblent au vert dans la perspective d'accueillir le défenseur central de 25 ans. L'entraîneur de Fenerbahçe s'est d'ailleurs exprimé à son sujet : « Son transfert était prévu, mais c'était une surprise pour moi. Je l'ai appris il y a deux jours ... Malheureusement notre club n'y peut rien, on ne peut pas le retenir. Le club le plus intéressé paiera la clause de résiliation du contrat. Ça a été un coup dur d'apprendre ça : on a d'autres joueurs d'excellent niveau, mais Kim a des qualités importantes. »