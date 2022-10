Les compositions probables de LOSC-Monaco

La suite après cette publicité

Après la victoire de l'Olympique Lyonnais à Montpellier (2-1) et la défaite de l'Olympique de Marseille, sur sa pelouse, contre le RC Lens (0-1), la 12e journée de Ligue 1 se poursuit, ce dimanche. Et l'affiche de cette semaine opposera les Dogues de Lille à l'AS Monaco. Deux équipes toujours à la lutte pour grappiller des places dans la course à l'Europe. Sur cinq matches sans défaite, les Monégasques espèrent continuer leur série après un nul contre Clermont (1-1), alors que Lille espère enchaîner un troisième succès consécutif.

Pour l'occasion, Paulo Fonseca ne pourra pas compter sur José Fonte, suspendu pour cette rencontre (à l'instar de Benjamin André). Pour le remplacer, Alexsandro évoluera avec Tiago Djalo, dans l'axe. Ismaily et Diakité occuperont les ailes. Et alors qu'il était annoncé incertain, Rémy Cabella devra bien enchaîner un deuxième match consécutif en tant que titulaire, pour la première fois depuis août, d'après le journal L'Équipe. Il serait associé à Jonathan Bamba et Adam Ounas sur les ailes. Tous les trois derrière Jonathan David.

Eliot Matazo va enchaîner

Face à eux, Philippe Clement a reconduit son 4-4-2, avec le duo Wissam Ben Yedder-Breel Embolo en attaque. Sur les côtés, Krépin Diatta et Aleksandr Golovin ont été préférés à Takumi Minamino et Gelson Martins, en l'absence de Maghnes Akliouche. Au milieu de terrain, Eliot Matazo va enchaîner un deuxième match de suite dans la peau d'un titulaire, pour faire face à la suspension de Mohamed Camara. Il sera associé à l'international français Youssouf Fofana.

En défense centrale, Benoît Badiashile et Axel Disasi évolueront avec Caio Henrique et Vanderson - obligé d'occuper ce poste en l'absence de Ruben Aguilar - sur les côtés. En cas de victoire ce dimanche soir, les Monégasques se rapprocheraient du podium et dépasseraient les Marseillais. De leur côté, les Lillois dépasseraient leur adversaire du soir en cas de succès.

