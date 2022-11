Lens - Clermont : les compositions officielles

Ce samedi se poursuit la 15e journée de Ligue 1 avec un joli duel entre le Racing Club de Lens et Clermont. A domicile, les Nordistes s’établissent en 3-4-1-2 avec Brice Samba dans les cages derrière Jonathan Gradit, Kevin Danso et Facundo Medina. Les rôles de pistons sont assurés par Przemysław Frankowski et Deiver Machado tandis que Salis Abdul Samed et Seko Fofana constituent le double pivot. Meneur de jeu, David Pereira Da Costa est placé en soutien de Florian Sotoca et Wesley Saïd.

De leur côté, les Auvergnats s'organisent dans un 3-4-1-2 avec Mory Diaw comme dernier rempart. Alidu Seidu, Mateusz Wieteska et Maximilano Caufriez constituent la charnière alors que Jérémie Bela et Elbasan Rashani prennent les ailes. Johan Gastien et Yohann Magnin se retrouvent dans l'entrejeu. Enfin, Komnen Andric et Grejohn Kyei sont soutenus par Saîf-Eddine Khaoui.

Les compositions

RC Lens : Samba - Gradit, Danso, Medina - Frankowski, Abdul Samed, Fofana, Machado - Pereira Da Costa - Sotoca, Saïd

Clermont Foot : Diaw - Seidu, Wieteska, Caufriez - Bela, Gastien, Magnin, Rashani - Khaoui - Andric, Kyei

