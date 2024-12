Fiorentina : Edoardo Bove va mieux malgré une terrible nouvelle

Plus d’une semaine après son malaise contre l’Inter au stade Artemio-Franchi, le jeune milieu Edoardo Bove va mieux et reprendre du poil de la bête. Il est hors de danger et reste sous surveillance à l’hôpital. Malheureusement, le joueur de 22 ans a dû encaisser une mauvaise nouvelle pour la suite de sa carrière en Italie. Contre sa volonté, il a dû donner son consentement pour l’implantation d’un défibrillateur interne. Cette opération était nécessaire pour éviter d’autres dangers au cours de sa carrière et de sa vie. Cependant, dans ces conditions, il ne pourra plus continuer à jouer en Italie en raison des règles strictes qui ont d’ailleurs obligé l’Inter à se séparer du milieu de terrain danois Christian Eriksen, qui s’était effondré sur le terrain à l’Euro 2021 avec le Danemark.

Selon les informations dévoilées par la Gazzetta dello Sport, l’opération aura lieu ce lundi 9 décembre après quoi le joueur se rendra au centre d’entraînement Viola Park pour dire au revoir à la Fiorentina, comme l’a confirmé hier sur Twitch son coéquipier Dodô. À partir de ce moment, Edoardo Bove entamera des discussions pour la résiliation de son contrat avec l’AS Roma, étant donné que contractuellement, il appartient toujours aux Giallorossi : la Fiorentina a inclus dans le prêt une obligation d’achat selon un pourcentage d’apparitions qui ne sera donc pas atteint cette saison. À partir de la saison 2025/2026, Edoardo Bove pourra recommencer à jouer au football même au plus haut niveau, mais ce qui est certain, c’est qu’il ne le rejoura plus jamais dans le championnat italien.