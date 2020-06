L'UNFP ne veut pas d'un Boxing-Day en Ligue 1 !

L'arrêt définitif de la saison 2019/20 de Ligue 1 fait couler beaucoup d'encre. En effet, si le Conseil d'État a suspendu les descentes d'Amiens et Toulouse en Ligue 2, le club du Sud-Ouest de la France a récemment proposé que si le prochain exercice se jouait à 22 équipes, il faudrait envisager un Boxing-Day à la place de la trêve hivernale. Mais l'UNFP (Union nationale des footballeurs professionnels) a mis fin à toutes éventualités allant dans ce sens dans un communiqué.

«Au regard du calendrier démentiel qui attend les footballeurs professionnels français lors de la prochaine saison (1), certains émettraient l’idée de supprimer la trêve hivernale, puis en profiter évidemment pour que l’exception due à la crise devienne la règle. Si l’UNFP peut comprendre que les clubs reviennent à la charge en mettant en avant de possibles retombées économiques, elle reste persuadée que ce n’est pas une bonne solution, qu’elle est même contre-productrice car il est avéré que les sportifs ont besoin de repos pour pouvoir donner, sur le long terme, le meilleur d’eux-mêmes et assurer le spectacle, précise l'UNFP. L’UNFP s’y est également toujours opposée parce qu’une fois encore la priorité est de préserver la santé physique et morale des joueurs. (...) C’est pourquoi, et plus encore peut-être au cœur d’une saison aussi longue et aussi chargée, la trêve hivernale s’impose. Pour l’UNFP, elle est non-négociable, tant elle constitue une coupure salvatrice, réparatrice… »