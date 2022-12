Amicaux : Lorient tenu en échec par Osasuna, Bordeaux s'offre Brentford

Après la fin de son stage en Espagne, le FC Lorient, surprenant cinquième de Ligue 1 après 15 journées, disputait son premier match amical de la trêve face aux Espagnols d'Osasuna. Une rencontre qui s'est soldée par un match nul (1-1), avec des réalisations de Stephane Diarra (40e) et Ruben Garcia (86e). Les Merlus affronteront ensuite l'En Avant Guingamp (16 décembre) et le FC Nantes (21 décembre) pour la suite de sa préparation pour la reprise du championnat, avec la réception de Montpellier deux jours avant la Saint-Sylvestre.

La suite après cette publicité

Un autre club français disputait un match de préparation en même temps, pensionnaire de Ligue 2 : les Girondins de Bordeaux. Le club au scapulaire s'est offert le scalp d'une première formation de Premier League, en la personne de Brentford (2-1). Malgré l'ouverture du score de l'Irlandais Alex Gilbert après le premier quart d'heure (16e), la formation aquitaine repassait finalement au score grâce à Zuriko Davitashvili (24e) et Josh Maja (39e), avant d'affronter Le Havre et Sochaux, les 26 et 30 décembre prochains, pour la suite de sa préparation.