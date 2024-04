Real Madrid-Manchester City : les compositions officielles

C’est le choc de la journée. Le Real Madrid reçoit Manchester City ce mardi à 21h pour le compte des quarts de finale aller de la Ligue des champions, un match à suivre en direct commenté sur notre site. Défaits lourdement la saison dernière contre ce même adversaire, les hommes de Carlo Ancelotti voudront faire mieux cette saison et prendre une avance à domicile avant le retour à l’Etihad Stadium. De leur côté, les coéquipiers d’Haaland restent sur 25 matches sans défaites toutes compétitions confondues.

Pour ce match, Ancelotti a aligné son traditionnel 4-2-2 avec une surprise en défense puisque Tchouaméni est titulaire à la place de Nacho aux côtés de Rüdiger, Mendy et Carvajal. Camavinga animera l’entrejeu madrilène avec Kroos, Valverde et Bellingham. De l’autre côté, Pep Guardiola a concocté une petite surprise en mettant De Bruyne sur le banc pour un milieu Rodri, Kovacic, Silva derrière Foden, Haaland et Grealish.

Les compositions officielles :

Real Madrid : Lunin - Carvajal, Rüdiger, Tchouaméni, Mendy - Valverde, Camavinga, Kroos, Bellingham - Rodrygo, Vinicius.

Manchester City : Ortega - Akanji, Dias, Stones, Gvardiol – Rodri, Kovacic, Silva - Foden, Haaland, Grealish.

