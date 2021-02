Willy Sagnol justifie le choix de prendre en main la Géorgie

C'est à la surprise générale que la Fédération de Football de Géorgie a annoncé un peu plus tôt dans la journée, la nomination de Willy Sagnol au poste de sélectionneur. Après l'équipe de France Espoirs, les Girondins de Bordeaux et le Bayern Munich le temps de quelques jours, l'ancien latéral droit va occuper son 4e poste dans sa carrière d'entraîneur. Il a d'ailleurs laissé un message dans lequel il explique ce choix surprenant.

«Je me sens privilégié de rejoindre l’équipe nationale de Géorgie. La discussion de grande qualité que j’ai eue avec la fédération et le potentiel de cette équipe m’ont convaincu de les rejoindre. Avec beaucoup de travail, de la discipline et de la volonté, je suis sûr que nous allons écrire un grand chapitre du foot géorgien», a expliqué le finaliste de la Coupe du monde 2006 dans un message vidéo.