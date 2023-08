Les premiers mots de Sergio Rico à sa sortie de l’hôpital

La fin d’un long tunnel. Après trois mois passés à l’hôpital Virgen del Rocio de Séville, suite à un accident de cheval, Sergio Rico est sorti ce vendredi. Interrogé par quelques journalistes présents sur place, le dernier rempart parisien a d’ailleurs livré ses premières sensations au micro des médias espagnols. L’occasion également pour lui de remercier tous ceux qui l’ont soutenu durant cette épreuve.

«Je me sens plutôt bien, même si l’anévrisme n’est pas complètement maîtrisé, il nous faut encore quelques mois de tranquillité, de calme, pour continuer à récupérer à la maison, Dieu merci, après tant de temps. On dit que le cerveau est intelligent et qu’il efface tous ces types d’événements. C’était un rêve. Je me suis réveillé à l’hôpital et, grâce à Dieu, j’en suis sorti aujourd’hui. Je me sens très excité, très heureux et je remercie Dieu. Je remercie ma femme, ma famille, tous ceux qui ont été là… Elle a passé 20 heures par jour avec moi. Je suis très reconnaissant et sans son soutien, cela n’aurait pas été possible. Je voulais surtout vous remercier pour le respect que vous avez témoigné à ma famille, à ma femme surtout, au monde du football, à Paris et à Séville, ainsi qu’à beaucoup de mes coéquipiers qui ont joué avec moi et qui m’ont envoyé des messages de soutien», a ainsi avoué l’Espagnol de 29 ans.