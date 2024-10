Nantes va s’offrir définitivement Johann Lepenant

Ce dimanche, le FC Nantes affronte l’Olympique Lyonnais dans le cadre de la 7e journée de Ligue 1. Un match particulier pour un homme : Johann Lepenant. Le milieu de terrain international espoir français est prêté cette saison par le club rhodanien à Nantes. Mais il ne pourra d’ailleurs pas disputer la rencontre puisqu’il est sous contrat avec l’OL et qu’une clause a été fixée. Un coup dur pour la formation nantaise qui ne pourra pas compter sur le joueur auteur de deux buts et une passe décisive.

Mais cela ne changera pas la décision du FC Nantes. En effet, ce vendredi Antoine Kombouaré a confirmé que la direction nantaise a déjà décidé de lever son option d’achat. « On sait depuis le début qu’on va le garder. On n’a pas pu le faire pour des raisons financières car on ne pouvait payer le contrat. On a poussé jusqu’au dernier moment pour le voir jouer contre son club, qui d’ailleurs ne le sera plus car il y a de grandes chances qu’il reste avec nous. Quand un joueur quitte son club, et même avec une option d’achat qui est complètement acquise, il devrait pouvoir jouer. Je fais le constat et je laisse les gens changer les choses. »,a-t-il lancé. Le club va donc payer 2,5 millions d’euros l’été prochain et s’offrir le joueur pour un contrat de 4 ans.